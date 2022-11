Capitão do Canadá é o jogador mais velho a atuar na Copa do Mundo de 2022

A seleção do Canadá fez história duas vezes nesta quarta-feira (23) pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2022. Além de voltar ao Mundial depois de 26 anos de ausência, os Canucks agora têm o jogador mais velho a atuar em uma partida nesta edição do torneio. Quem assumiu o posto foi o volante Atiba Hutchinson, de 39 anos.

O experiente jogador e também capitão da equipe canadense é o jogador mais velho a ser convocado para a Copa do Mundo do Catar. Com 40 anos, o goleiro Alfredo Talavera, do México, segue sendo o "vovô do Mundial". No entanto, é improvável que ele entre em campo, já que é o terceiro reserva da seleção mexicana. O titular dos Aztecas é o lendário Guillermo Ochoa.

Lista de 'vovôs'

Além de Hutchinson, há na Copa do Mundo do Catar outros quatro jogadores com 39 anos. No entanto, o volante canadense é mais velho que os demais por uma diferença de dias de nascimento. O capitão dos Canucks tem, exatamente, 39 anos e 285 dias.

A Seleção Brasileira também tem um jogador na lista dos "vovôs" da Copa: o lateral-direito Daniel Alves. Porém, ao contrário de Hutchinson, o experiente jogador da Canarinha deverá ficar a maioria das partidas do Mundial no banco de reservas.

Veja a lista de jogadores mais velhos na Copa do Mundo de 2022: