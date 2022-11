Bélgica vence Canadá por placar magro e assume liderança do Grupo F da Copa do Mundo de 2022

Foi com certa dificuldade, mas a Bélgica venceu o Canadá por 1 a 0 nesta quarta-feira (23) pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2022, no estádio Ahmed bin Ali, no Catar. O gol único da partida foi marcado pelo atacante Michy Batshuayi, aos 44 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado e o empate sem gols entre Croácia e Marrocos mais cedo, os Diabos Vermelhos assumiram a liderança isolada do Grupo F do Mundial. Por outro lado, os canadenses estão na lanterna da chave e seguem com a sina de não fazer gols em Copas do Mundo.

A próxima partida da equipe belga no torneio será no domingo (27), às 10h, no estádio Al Thumama, contra o Marrocos. No mesmo dia, mas às 13h, o Canadá enfrenta a Croácia no estádio Khalifa, em Doha.

Primeiro tempo

A primeira etapa da partida foi marcada por domínio do Canadá. Os Canucks criaram chances e deram 14 finalizações ao gol, contra apenas quatro dos belgas. A principal chance de abrir o placar ocorreu aos 10 minutos, quando Carrasco fez pênalti, metendo a mão na bola dentro da área, em cabeçada de Jonathan David. O próprio atacante canadense foi pra a cobrança, que foi bem defendida por Courtois.

Apesar de ser menos produtiva na primeira parte do jogo, a Bélgica foi mais efetiva e conseguiu abrir o placar. Aos 44 minutos, Batshuayi recebeu longo lançamento de Alderweireld. O atacante recebeu na área e chutou forte para balançar as redes pouco antes do intervalo.

Segundo tempo

A segunda etapa foi marcada, novamente, por superioridade do Canadá. Os Canucks articulavam boas jogadas principalmente pelo lado direito, com o trio formado pro David, Eustáquio e Davies. Já a Bélgica costumava marcar no campo de defesa e tinha as melhores chances em jogadas de contra-ataque, puxadas pelo meia Kevin De Bruyne.

Entre os bons lances da fase final da partida estiveram o cabeceio do atacante canadense Cyle Larin, aos 34 minutos, defendido por Courtois, e o uma jogada aérea da Bélgica, finalizada por Leander Dendoncker, aos 39 minutos. No entanto, nenhuma das finalizações foram suficientes para alterar o placar.