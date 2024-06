Candidato à Bola de Ouro, Bellingham tem desempenho abaixo do esperado na Eurocopa; entenda

Atuando com a Seleção da Inglaterra na Eurocopa, Jude Bellingham não tem passado por um momento bom na competição. Apesar da boa estreia com a seleção inglesa contra a Sérvia, o meio-campista da seleção inglesa teve queda brusca de rendimento nas duas partidas seguintes.

Nos três jogos da Inglaterra na Eurocopa até o momento, Bellingham acumula apenas uma finalização, com o gol de cabeça na primeira rodada, e 36 perdas de posse de bola, 16 apenas no último jogo.

Mesmo classificada para as oitavas de final da Euro, não só Bellingham, mas a seleção inglesa como um todo acumula um desempenho ruim na competição. A equipe só conquistou a classificação para a segunda fase por ser o único time do Grupo C com uma vitória. Além disso, também é o segundo time com menos gols e o quarto com menos finalizações por jogo.

O próximo jogo da seleção inglesa é no próximo domingo (30/6), às 13h, contra o melhor 3º colocado entre os grupos D, E e F.

VEJA MAIS

Bola de Ouro

O meio-campista inglês é um dos favoritos ao prêmio Bola de Ouro 2024, após marcar 26 gols e dar 16 assistências atuando com o Real Madrid, clube com o qual também conquistou a Champions League, La Liga e a Supercopa da Espanha.

Ele compete pelo prêmio diretamente com o companheiro de clube Vinicius Júnior, o favorito absoluto. A edição 2024 do Bola de Ouro será realizada no próximo dia 28 de outubro, no tradicional Théâtre du Châtelet, localizado em Paris, capital da França.