Campeão da Libertadores, Fluminense não deve enfrentar o time de Messi; entenda

Após conquistar a Conmebol Libertadores no último sábado (4), o Fluminense vai em busca de três títulos internacionais: o Mundial de Clubes, a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes de 2025, que receberá 32 clubes em seu novo formato. No entanto, mesmo com muitas especulações, o tricolor carioca não deve participar da Copa Interamericana, possível torneio que envolveria equipes do México e dos Estados Unidos, como o Inter Miami, do atual melhor do mundo, Lionel Messi.

A Conmebol e Concacaf, principais confederações de futebol do continente, anunciaram em janeiro de 2023 ações cooperativas que incluíam a realização da Copa América de 2024 nos EUA e a perspectiva de promover um torneio de clubes em conjunto, no formato "final four".

O objetivo era de que cada confederação continental indicasse dois clubes. Mas, por questões comerciais e de calendário, as tratativas acabaram não evoluindo. A competição, que se chamaria "Copa Interamericana", não deve ser disputada em 2024.

Com o título histórico do Fluminense e a conquista da Leagues Cup, torneio que envolve times da MLS, do México e do Canadá, pela equipe do Inter Miami nesta temporada, os rumores de que a Copa Interamericana seria disputada já em 2024 se avolumaram, mas nada indica que o torneio deverá sair do papel.