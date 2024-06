Cametá perde para o Maranhão-MA, fora de casa, e se complica na Série D

O Cametá perdeu para o Maranhão-MA por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (27) e se complicou na Série D do Brasileirão. O único gol da partida, disputada no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, foi marcado pelo atacante Vinícius Barata, aos 27 minutos da etapa final.

O jogo começou com os donos da casa ditando as ações. Apesar disso, o Cametá conseguiu se segurar bem na etapa inicial e levou o jogo para o segundo tempo com o placar zerado.

No entanto, na volta do intervalo, o Maranhão-MA começou a apertar ainda mais a defesa adversária e foi recompensado com o gol de Vinícius Barata. Após o tento sofrido, o Cametá até tentou reagir na partida, mas muito na base do "abafa", sem ataques bem definidos. A vontade do Mapará não foi o suficiente para igualar o marcador, que terminou com vitória dos mandantes.

VEJA MAIS

Com o resultado, o Cametá caiu para a 7ª posição, a vice-lanterna, do Grupo A2 da Série D, com 11 pontos. Por outro lado, o Mapará não perdeu o G-4 - zona que garante vaga na próxima fase do torneio - de vista. O 4ª colocado, o River-PI, tem 14 pontos, apenas três a mais que o time paraense.

Quem se beneficiou com a vitória foi o Maranhão-MA. Com três pontos somados diante do Cametá alçaram a equipe para a liderança do grupo, com 17 pontos.

O próximo compromisso do Cametá na Quarta Divisão será na quarta-feira (3), diante do Moto Club-MA, pela 11ª rodada do torneio. A partida será disputada no estádio Castelão, novamente em São Luís.