Brentford x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pela Premier League

Brentford e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Manchester City soma só 3 pontos a mais que o Brentford na Premier League (X/ @ManCity)

Brentford x Manchester City disputam hoje, domingo (05/10), pela 7° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio Gtech Community, em Brentford, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Brentford x City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Newcastle soma na Premier League 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 5 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Nottingham Forest acumula 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 10 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Inglês.

Brentford x City: prováveis escalações

Brentford: Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Sepp Van den Berg, Nathan Collins, Ethan Pinnock e Keane Lewis Potter; Yegor Yarmolyu, Jordan Henderson e Mikkel Damsgaard; Kevin Schade e Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

City: Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Rúben Dias e O'Reilly; Rodri (Nico González); Bernado Silva, Tijani Reijnders, Phil Foden e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA
Brentford x Manchester City
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Gtech Community, em Brentford, Inglaterra
Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 12h30

.
