Brentford x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pela Premier League

Brentford x Manchester City disputam hoje, domingo (05/10), pela 7° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio Gtech Community, em Brentford, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brentford x City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Brentford x City: prováveis escalações

Brentford: Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Sepp Van den Berg, Nathan Collins, Ethan Pinnock e Keane Lewis Potter; Yegor Yarmolyu, Jordan Henderson e Mikkel Damsgaard; Kevin Schade e Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

City: Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Rúben Dias e O'Reilly; Rodri (Nico González); Bernado Silva, Tijani Reijnders, Phil Foden e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA

Brentford x Manchester City

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Gtech Community, em Brentford, Inglaterra

Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 12h30