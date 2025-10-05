Brentford x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pela Premier League Brentford e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 05.10.25 11h30 Manchester City soma só 3 pontos a mais que o Brentford na Premier League (X/ @ManCity) Brentford x Manchester City disputam hoje, domingo (05/10), pela 7° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio Gtech Community, em Brentford, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brentford x City ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 12h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Newcastle soma na Premier League 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 5 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Nottingham Forest acumula 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 10 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Inglês. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Brentford x City: prováveis escalações Brentford: Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Sepp Van den Berg, Nathan Collins, Ethan Pinnock e Keane Lewis Potter; Yegor Yarmolyu, Jordan Henderson e Mikkel Damsgaard; Kevin Schade e Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews. City: Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Rúben Dias e O'Reilly; Rodri (Nico González); Bernado Silva, Tijani Reijnders, Phil Foden e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola. FICHA TÉCNICA Brentford x Manchester City Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Gtech Community, em Brentford, Inglaterra Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 12h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brentford Manchester City Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Brentford x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pela Premier League Brentford e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.10.25 11h30 Campeonato Inglês Newcastle x Nottingham Forest: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pela Premier League Newcastle e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.10.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B Ferroviária e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 04.10.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 CAMPEÃO Alex Poatan atropela russo com nocaute em 80 segundos e retoma cinturão do UFC Ankalaev tentou reagir, mas Poatan manteve o controle da distância e variou golpes com chutes potentes na perna do adversário. 05.10.25 8h22