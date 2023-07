Brasil x França: Pia Sundhage lamenta derrota e destaca a necessidade de correções defensivas

Em um duelo decisivo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, a seleção brasileira comandada por Pia Sundhage foi derrotada por 2 a 1 pela França, perdendo a oportunidade de manter a liderança na chave. Após a partida, a técnica sueca expressou sua frustração com os erros cometidos e ressaltou a importância de trabalhar a conexão entre as jogadoras para os próximos desafios.

"Havíamos preparado bem as nossas jogadoras para a conexão inicial, mas nos primeiros 30 minutos, quando era o momento chave, faltou esse entrosamento na equipe. Claro que erros acontecem, mas precisamos nos recuperar", analisou Pia Sundhage.

No decorrer do jogo, os erros defensivos foram cruciais para a vitória da seleção francesa. A cobertura da bola aérea, especialmente em relação à jogadora Wendie Renard, falhou em duas ocasiões, permitindo que as francesas marcassem os gols decisivos.

A lateral Antônia, em entrevista na zona mista após a partida, assumiu a responsabilidade pela falha no segundo gol, anotado por Renard. "Sabíamos que seria um jogo difícil, e infelizmente acabamos errando ali, por um pequeno detalhe. Acabei falhando no segundo pau. São detalhes que precisamos corrigir para nos classificarmos. A bola parada faz muita diferença. É importante ficarmos mais com a bola, criarmos mais chances para sairmos com a vitória. Agora é descansar, é uma derrota dura, mas nosso sonho não acabou", comentou a jogadora.

Com esse resultado negativo, o Brasil acumula três pontos no Grupo F, enquanto a França soma quatro pontos. A próxima partida da seleção brasileira será contra a Jamaica, na quarta-feira, às 7h (horário de Brasília), em Melbourne. Para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, a equipe comandada por Pia Sundhage precisará de uma vitória nesse confronto decisivo.

A pressão é alta para que o Brasil se recupere e mostre a força do "jogo bonito brasileiro" que tanto encanta o mundo do futebol feminino. A torcida espera que a seleção reencontre o caminho das vitórias, supere os desafios defensivos e, com a liderança de Pia Sundhage, avance na competição em busca do tão sonhado título mundial. A equipe tem todas as ferramentas necessárias para alcançar esse objetivo e, com correções e ajustes, pode continuar fazendo história no cenário esportivo internacional.