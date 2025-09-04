Capa Jornal Amazônia
Brasil x Chile: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (04/09)

A seleção brasileira joga contra a seleção chilena pelas eliminatórias sulamericanas para a Copa do Mundo 2026; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

A seleção brasileira soma 15 pontos a mais que o Chile nas eliminatórias sulamericanas (Rafael Ribeiro/ CBF)

Brasil x Chile disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 17° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Brasil x Chile ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay e pela SporTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A seleção brasileira está em 3° lugar nas eliminatórias sulamericanas da Copa do Mundo e soma 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 21 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já a seleção chilena está na lanterna da competição e acumula 2 vitórias, 4 empates, 10 derrotas, 9 gols marcados e 24 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas das eliminatórias.

Brasil x Chile: prováveis escalações

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Alexsandro) e Douglas Santos (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Estêvão e João Pedro (Richarlison). Técnico: Carlo Ancelotti.

Chile: Reyes; Hormazábal, Maripán, Kuscevic e Suazo; Echeverría, Saavedra, Cepeda (Altamirano), Assadi e Osório; Ben Brereton Díaz. Técnico: Nicolás Córdova.

FICHA TÉCNICA
Brasil x Chile
Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul
Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 21h30

.
