Argentina x Venezuela: onde assistir e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Argentina x Venezuela disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 17° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Argentina x Venezuela ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Argentina lidera as eliminatórias sulamericanas e acumula 11 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 28 gols marcados e 9 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da competição.

Já a Venezuela ocupa a 7° posição e soma 4 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 15 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Argentina x Venezuela: prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul, Almada, Nico Paz; Messi, Julián Álvarez.

Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro; Segovia, Rincón, Savarino; Soteldo, Josef Martínez, Rondón.

FICHA TÉCNICA

Argentina x Venezuela

Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul

Local: Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 20h30