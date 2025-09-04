Argentina x Venezuela: onde assistir e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Argentina e Venezuela jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 04.09.25 18h00 A Argentina soma 17 pontos a mais que a Venezuela nas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo (X/ @Argentina) Argentina x Venezuela disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 17° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Argentina x Venezuela ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Argentina lidera as eliminatórias sulamericanas e acumula 11 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 28 gols marcados e 9 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da competição. Já a Venezuela ocupa a 7° posição e soma 4 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 15 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Brasil x Chile: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (04/09) A seleção brasileira joga contra a seleção chilena pelas eliminatórias sulamericanas para a Copa do Mundo 2026; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Argentina x Venezuela: prováveis escalações Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul, Almada, Nico Paz; Messi, Julián Álvarez. Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro; Segovia, Rincón, Savarino; Soteldo, Josef Martínez, Rondón. FICHA TÉCNICA Argentina x Venezuela Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul Local: Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Argentina Venezuela jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Argentina x Venezuela: onde assistir e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Argentina e Venezuela jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 18h00 Eliminatórias da Copa do Mundo Brasil x Chile: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (04/09) A seleção brasileira joga contra a seleção chilena pelas eliminatórias sulamericanas para a Copa do Mundo 2026; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.09.25 18h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Argélia x Botsuana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas Eliminatórias da Copa Argélia e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Tunísia x Libéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas Eliminatórias da Copa Tunísia e Libéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42