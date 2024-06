Brasil pode conquistar Copa América com 'garra e dedicação', garante Endrick

O jovem atacante brasileiro Endrick, que vai se transferir para o Real Madrid a partir de julho, garantiu que a seleção brasileira vai dar tudo de si para vencer a Copa América nos Estados Unidos, à qual garantiu que vai chegar sem pretensões individuais.

"Vamos tentar conquistar esse título, treinar bastante. Sabemos que tem muita seleção de alto escalão, vai ser um campeonato muito difícil, mas não vai faltar garra e dedicação para poder conquistar esse título", afirmou ele em vídeo divulgado nesta terça-feira (4) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O atacante de 17 anos, que se despediu na quinta-feira do Palmeiras, com o qual conquistou cinco títulos, disse estar "muito feliz" por participar de seu primeiro torneio oficial com a camisa do Brasil.

VEJA MAIS

No total, ele disputou quatro jogos pela Seleção: dois nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 no ano passado e dois amistosos em março.

Nos confrontos preparatórios foi um dos grandes destaques da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior, marcando o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley, e um gol no empate em 3 a 3 com a Espanha, no Santiago Bernabéu, que em breve será sua nova casa.

"Espero continuar marcando para poder ajudar a seleção e, se não for fazendo gol, ajudando em alguma coisa", disse Endrick.

"Para ser sincero, não vejo essas coisas de bater recorde, ou se eu posso ser o garoto mais novo a marcar ou a jogar a Copa América. Eu procuro mesmo é ajudar a seleção, a comissão, todo o elenco", acrescentou.

Nesta terça-feira, Endrick realizou seu primeiro treino com a Seleção, que está concentrada desde a semana passada na cidade americana de Orlando.

O Brasil se prepara para disputar dois amistosos antes da Copa América (que será realizada de 20 de junho a 14 de julho): contra o México, no sábado, e contra os Estados Unidos, na quarta-feira, 12 de junho.

Endrick é uma das grandes apostas do Brasil para a conquista do título, o que não ocorre desde 2019, ao lado daqueles que em breve serão seus companheiros no Real Madrid: Vinícius Jr e Rodrygo, que no sábado conquistaram a Liga dos Campeões da Europa.

O atacante poderá se juntar ao gigante da capital espanhola assim que atingir a maioridade, no dia 21 de julho.

"Estou indo realizar um sonho e espero que Deus esteja indo comigo", disse ele.