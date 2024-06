Copa América 2024: saiba quando começa e as seleções que disputam

No próximo dia 20 de junho começa a 48° edição da Copa América, o campeonato internacional de futebol masculino quadrienal organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).

O torneio será realizado nos Estados Unidos, coorganizado pela Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF), e contará com 16 seleções participantes, incluindo 10 da CONMEBOL e 6 da CONCACAF.

O sorteio da fase de grupos foi realizado no dia 7 de dezembro de 2023. As seleções foram distribuídas nos potes com base no Ranking FIFA. Quatro equipes do pote um foram colocadas em seus respectivos grupos, selecionados da seguinte forma:

A atual campeã da Copa América, (Argentina), foi classificada no Grupo A.

O atual campeão da Copa Ouro da CONCACAF, (México), foi classificado no Grupo B.

A equipe da CONCACAF com melhor classificação no Ranking Mundial da FIFA de outubro de 2023, (Estados Unidos), foi classificada no Grupo C.

A próxima equipe da CONMEBOL com melhor classificação no Ranking Mundial da FIFA de outubro de 2023, (Brasil), foi classificada no Grupo D.

Sedes

A Copa América será disputada em 12 cidades dos Estados Unidos, incluindo Atlanta, Los Angeles, Las Vegas, Miami, Dallas, Charlotte, Kansas City, Orlando, Santa Clara, Houston, Austin e Glendale

O maior vencedor

Os maiores detentores de títulos na competição são o Uruguai e a Argentina, que lideram com 15 títulos. Logo atrás vem o Brasil, que já levantou a taça nove vezes. Além dos maiores vencedores, temos Paraguai, Chile e Peru com duas conquistas e Colômbia e Bolívia com apenas uma. Apesar de Uruguai e Argentina serem os maiores vencedores, o Brasil é a seleção que mais levantou o título da competição neste século, vencendo três edições, nos anos de 2004, 2007 e 2019.

Convocação brasileira

Confira abaixo a lista dos 26 atletas que foram convocados pelo técnico Dorival Júnior:

Bento (Athletico-PR) Rafael (São Paulo) Guilherme Arana (Atlético-MG) Alisson (Liverpool) Beraldo (PSG) Bremer (Juventus) Danilo (Juventus) Éder Militão (Real Madrid) Gabriel Magalhães (Arsenal) Marquinhos (PSG) Wendell (Porto) Yan Couto (Girona) Andreas Pereira (Fulham) Bruno Guimarães (Newcastle United) Douglas Luiz (Aston Villa) Éderson (Atalanta) João Gomes (Wolverhampton) Lucas Paquetá (West Ham) Endrick (Palmeiras/Real Madrid) Evanílson (Porto) Gabriel Martinelli (Arsenal) Pepê (Porto) Raphinha (Barcelona) Rodrygo (Real Madrid) Savinho (Girona) Vinícius Jr. (Real Madrid)

Dia de jogos do Brasil

O Brasil jogará 3 partidas na fase de grupos da Copa América 2024:

24/06/2024: Brasil x Costa Rica - SoFi Stadium (Inglewood, CA) às 18h00

28/06/2024: Brasil x Paraguai - Allegiant Stadium (Las Vegas, NV) às 18h00

02/07/2024: Brasil x Colômbia - Levi's Stadium (Santa Clara, CA) às 18h00

Caso a seleção se classifique, suas próximas partidas serão:

Quartas de final: 06/07 ou 07/07 - State Farm Stadium (Glendale, AZ) ou Allegiant Stadium (Las Vegas, NV)

Semifinal: 10/07 - Bank of America Stadium (Charlotte, NC)

Final: 14/07 - Hard Rock Stadium (Miami, FL)

Transmissão

A transmissão do torneio no Brasil foi adquirida pela TV Globo, que cobrirá a competição em todas as plataformas do grupo, incluindo TV aberta e streaming.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, coordenadora de OLiberal.com)