Copa América: Conmebol anuncia a implementação do cartão rosa; veja como vai funcionar

Na manhã desta quarta-feira (22), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou uma importante implementação para a próxima edição da Copa América, que será disputada nos Estados Unidos, em junho deste ano.

A novidade se trata do cartão rosa, que acrescentará uma substituição extra para cada equipe, quando o jogador sofrer alguma lesão na região do crânio.

VEJA MAIS

No Campeonato Brasileiro, o critério do cartão rosa já é utilizado desde o inicio desta edição e funcionará da mesma forma: caso os times já tenham feito as cinco substituições, uma sexta será acrescentada para cada uma das equipes, caso o cartão seja acionado na Copa América.

Veja o comunicado emitido pela Conmebol

"A Direção de Competições e Operações da CONMEBOL anunciou que, além das cinco mudanças por equipe autorizadas pelo regulamento, uma sexta mudança em potencial será acrescentada para cuidar da saúde dos jogadore. Essa é uma substituição extra frente à suspeita de traumatismo craniano e concussão cerebral. Para isso, o árbitro principal ou o quarto árbitro deverá ser informado e um cartão rosa será utilizado."

A entidade ainda informou que, caso a substituição por lesão seja realizada ao mesmo tempo que uma normal, a equipe não terá uma parada a mais além das três já estabelecidas. Assim, uma quarta parada adicional só é permitida caso a troca seja por conta do cartão rosa.