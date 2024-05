Dorival Júnior faz convocação para amistosos e Copa América nesta sexta-feira (10); confira

O treinador Dorival Júnior faz a convocação da Seleção Brasileira masculina para a disputa da Copa América nesta sexta-feira (10), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, às 12h. O anúncio da lista será transmitido por meio da CBF TV, no YouTube.

No próximo mês, a Seleção terá dois amistosos, contra o México e os Estados Unidos, preparativos para o torneio continental. No total, a lista terá 23 nomes e pode ser parecida com a primeira convocação do técnico brasileiro, apresentando nomes como Endrick, Vini Jr. e Rodrygo.

A estreia do Brasil na Copa América está marcada para o dia 24 de junho, contra a Costa Rica. No grupo D, onde a equipe canarinho está, tem também Colômbia e Paraguai. Apenas as duas melhores seleções avançam para a próxima fase.

Antes da estreia no torneio, a Seleção Brasileira joga contra o México no dia 8 de junho, em Kyle Field, nos EUA, e depois, dia 12, encara a equipe dos Estados Unidos, em Orlando, na Florida.

A apresentação dos jogadores que atuam fora do Brasil está marcada para o dia 30 de maio. Já os outros devem chegar até o dia 3 de junho.

À frente da Seleção Brasileira, Dorival Jr. já fez dois jogos amistosos e conquistou uma vitória, em cima da Inglaterra, e um empate, contra a Espanha. Ambos os jogos ocorreram em março deste ano. Na última edição da Copa América, o Brasil terminou com o vice-campeonato após perder para a Argentina, no Maracanã.

Foco em Paris

Além da Seleção masculina, Arthur Elias também irá fazer a convocação para a equipe feminina, para amistosos preparatórios para os Jogos Olímpicos de Paris. As Guerreiras do Brasil vão encarar a Jamaica duas vezes, nos dias 1° e 4 de junho, em Pernambuco e na Bahia.

Para as jogadoras, a apresentação está marcada o dia 27 de maio. Este é o sexto período de convocação de Arthur Elias. Após o fracasso na última Copa do Mundo Feminina, a Seleção busca uma reconstrução para chegar forte em 2027 e está focada nos Jogos de Paris.