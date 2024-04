Fifa divulga ranking de seleções atualizado com Brasil entre os primeiros; veja

A FIFA divulgou nesta quinta-feira (4/4) a atualização do ranking das seleções após a janela de amistosos de março. A Seleção Brasileira permaneceu na mesma posição, mas houve movimentação entre os cinco primeiros colocados.

O Brasil não sofreu derrotas nos amistosos disputados e manteve-se na quinta posição. Sob o comando de Dorival Jr, a Seleção venceu a Inglaterra em sua estreia e em seguida empatou com a Espanha.

O resultado desfavorável fez com que a seleção inglesa perdesse pontos e uma posição na classificação, caindo do terceiro para o quarto lugar. A terceira posição agora é ocupada pela Bélgica, que está atrás da França, segunda colocada.

A Argentina, atual campeã do mundo, permanece no topo do ranking, posição que mantém há um ano.

Veja o TOP 10:

1ª – Argentina

2ª – França

3ª – Bélgica

4ª – Inglaterra

5ª – Brasil

6ª – Portugal

7ª - Holanda

8ª – Espanha

9ª – Itália

10ª – Croácia