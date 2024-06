Brasil empata sem gols com a Costa Rica e tropeça na estreia na Copa América 2024

O Brasil empatou sem gols com a Costa Rica pela primeira rodada do Grupo D da Copa América 2024. A partida, realizada no SoFi Stadium, em Inglewood, na California, teve amplo domínio brasileiro. No entanto, o ataque brasileiro esbarrou em uma forte defesa adversária e no nervosismo de não ter conseguido um gol logo nos primeiros minutos.

Com o resultado, o Brasil divide a segunda posição do Grupo D com a Costa Rica. A chave é liderada pela Colômbia, que mais cedo venceu o Paraguai por 2 a 1. Vale destacar que os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas de final.

O próximo compromisso da Seleção na Copa América será na sexta-feira (28), às 22h (de Brasília), contra o Paraguai. As equipes se enfrentam no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

Primeiro tempo

Vini Júnior não jogou bem na estreia do Brasil na Copa América (Kevork Djansezian/Getty Images/AFP)

Os primeiros minutos do Brasil na Copa América foram de bastante nervosismo. Diante de uma Costa Rica bastante frágil, a Seleção de Dorival Júnior entrou em campo com a obrigação de fazer o resultado. É verdade que o volume de jogo canarinho foi muito superior, mas a falta de gols antes do intervalo fez com que a equipe descesse aos vestiários com certa ansiedade.

Desde os primeiros minutos, o Brasil já mandava na partida. Com um ataque composto por Raphinha, Rodrygo e Vini Júnior, a Seleção tentava confundir a sólida defesa costarriquenha e aproveita o espaço deixado nas costas dos marcadores. A estratégia mais utilizada era atrair a linha defensiva adversária por meio da posse de bola no meio de campo, mas o plano parece não ter funcionado.

Em meio ao volume intenso, mas sem grande efetividade, o Brasil achou um gol na bola parada. Em jogada ensaiada, Raphinha cobrou falta na primeira trave, Rodrygo deu uma casquinha para trás e Marquinhos completou pro gol vazio. No entanto, após minutos de revisão do VAR, a arbitragem viu um impedimento milimétrico do zagueiro brasileiro e anulou o lance.

O gol brasileiro, que estava maduro antes do lance anulado, ficou verde. Talvez pelas circunstâncias da anulação, o Brasil passou a ficar nervoso na partida e errar passes na construção de jogadas no meio de campo. Por outro lado, Rodrygo e Raphinha, que tomaram mais a iniciativa na parte inicial, começaram a finalizar de fora da área, levando certo perigo.

Segundo tempo

Brasil empata sem gols com a Costa Rica na Copa América (Kevork Djansezian/Getty Images/AFP)

O nervosismo brasileiro que estava latente no final do primeiro tempo transbordou na etapa derradeira. A Seleção passou a errar passes e ter ainda mais dificuldades para furar a defesa costarriquenha. Os lances de mais perigo ocorreram em chutes de fora da área, mas que não foram suficientes para tirar o zero do marcador.

As equipes voltaram do intervalo com a mesma formação. O Brasil, no entanto, tentou mudar a postura. Paquetá, jogador de porte físico, passou a tentar entrar na área para suprir a falta de um atacante. No entanto, isso não foi o suficiente para a Seleção que continuava sem penetrar da defesa adversária.

Então, aos 20 do segundo tempo, Dorival resolveu mexer na equipe. Endrick e Savinho entraram no lugar de Vini Júnior e Raphinha e o time melhorou. Com um centroavante de ofício o Brasil passou a ter um jogador a mais para tabelar entre os adversários. Além disso, Savinho conseguiu vencer mais duelos individuais sobre os marcadores e entrar na área pelas pontas.

No entanto, nada disso pareceu suficiente. O problema brasileiro parecia ser muito mais anímico do que técnico. A Seleção passou a errar passes e finalizações e momentos decisivos, que custaram caro no final. Resultado: empate em 0 a 0.

Ficha técnica

Brasil 0 x 0 Costa Rica

Grupo D da Copa América

1ª rodada

Data: 24 de junho de 2024

Hora: 20h (de Brasília)

Local: SoFi Stadium, Inglewood, California

Arbitragem: César Ramos (MÉX)

Assistentes: Alberto Morin (MÉX) e Marco Bisguerra (MÉX)

Quarto árbitro: Alexis Herrera (VEN)

VAR: Guillermo Pacheco (MÉX)

Gols: Não houve

Cartões vermelhos: não houve

Cartões amarelos: Eder Militão (BRA); Calvo e Ugalde (CRC)

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes (Martinelli), Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha (Savinho), Rodrygo e Vinicius Junior (Endrick). Técnico: Dorival Júnior.

Costa Rica: Sequeira; Quiróz, Mitchell, Vargas, Calvo, Lassiter (Mora); Galo, Brenes (Bran) e Zamora (Campbell); Aguilera (Taylor) e Ugalde (Madrigal). Técnico: Gustavo Alfaro