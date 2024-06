Com Jorge Aragão, CBF defende 'Brasil com S' na Copa América; vídeo

O Brasil terá pela frente a Copa América, neste mês de junho. A Seleção Brasileira estreia no torneio contra a Costa Rica, na próxima segunda-feira (26), às 22h, nos Estados Unidos. O único país pentacampeão mundial de futebol é um dos cabeças de chave e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), publicou um vídeo em suas redes sociais, defendendo a escrita do “Brasil com S”.

O cantor e compositor Jorge Aragão narra a campanha. Em um determinado momento, ele diz que “os gringos não sabem das coisas”, se referindo à escrita, em que eles escrevem a palavra Brasil com a letra “Z”.

“Onde já se viu ter uma letra tão quadrada no país que joga a bola mais redonda”, narra Jorge Aragão sobre a grafia do nome do Brasil.

Assista:

A campanha feita pela CBF termina convocando para a Copa América e a frase: “Nessa Copa América, já sabem. Sai o ‘Z’ e entra o S’”. Além da Costa Rica, o Brasil vai encarar também a Colômbia e o Uruguai, que formam o Grupo D da competição.