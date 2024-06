Neymar visita concentração da Seleção antes da estreia na Copa América

Grande ausência da Copa América, Neymar cumprimentou neste sábado (22.06), em Los Angeles, alguns jogadores da Seleção Brasileira, que vai estrear na Copa América nesta segunda-feira (24.06), contra a Costa Rica, na primeira rodada do Grupo D.

Neymar, que está se recuperando de lesão no joelho, treinou nas instalações esportivas da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), onde o Brasil está concentrado nos últimos dias.

O atacante do Al-Hilal publicou várias fotos em sua conta no Instagram, nas quais apareceu conversando com companheiros de Seleção como Vinícius Júnior, Marquinhos e Raphinha, com a mensagem: "Dia de treinamento".

"Meu irmão", respondeu Vini na mesma rede social.

VEJA MAIS

A presença de Neymar em Los Angeles levantou expectativa sobre os jogadores mais jovens do renovado elenco da Seleção, que chega ao torneio continental desfalcada de seu principal nome.

"É um cara que você se inspira muito nele. Então eu fico muito feliz, porque o Neymar faz coisas que nenhum jogador faz. Posso encontrar ele, posso tirar uma foto com ele, posso pedir uns conselhos para ele, porque ele já viu muita coisa nessa vida, muita coisa que foi difícil, mas ele é um cara muito forte", disse o atacante Endrick, de 17 anos, em entrevista na sexta-feira.

Rodrygo também elogiou Neymar e deixou claro que a camisa 10 que irá vestir na Copa América ainda pertence à ex-estrela de Barcelona e Paris Saint-Germain.

"A camisa é dele. Eu só estou substituindo por um momento. A gente está esperando de volta", disse o atacante do Real Madrid.

Neymar, de 32 anos, passou por cirurgia em novembro do ano passado depois de uma lesão no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo durante duelo contra o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que terminou com a vitória da Celeste por 2 a 0, em Montevidéu.