Bragantino x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/04) pelo Brasileirão RB Bragantino e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 02.04.26 20h30 O Flamengo soma 6 pontos a mais que o Bragantino no Brasileirão (Gilvan de Souza/ Flamengo) RB Bragantino x Flamengo disputam hoje, quinta-feira (02/04), a 9° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bragantino x Flamengo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Flamengo acumula no Brasileirão 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 5 gols sofridos. A única derrota da equipe ocorreu há 6 rodadas da competição. Já o Red Bull Bragantino soma 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 6 gols marcados e 10 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Palmeiras x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/04) pelo Brasileirão Palmeiras e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Bragantino x Flamengo: prováveis escalações Bragantino: Cleiton; Hurtado (Agustin Sant'Anna), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes e Gabriel; Lucas Barbosa, Rodriguinho e Mosquera; Eduardo Sasha (Isidro Pitta). Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Paquetá; Luis Araújo, Pedro e Samuel Lino. FICHA TÉCNICA Red Bull Bragantino x Flamengo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Data/Horário: 02 de abril de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave flamengo Red Bull Bragantino Brasileirão 2026 campeonato brasileiro jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL GOSTO AMARGO Em casa, Tuna estreia com empate e atuação irregular na Série D Águia Guerreira melhora na etapa final, pressiona, mas para na defesa do Imperatriz e soma um ponto no Estrelão 05.04.26 18h14 Futebol Tuna estreia na Série D contra o Imperatriz mirando início positivo Após período de preparação e reforços no elenco, equipe cruzmaltina quer largar bem na competição nacional 05.04.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.04.26 7h00 Campeonato Português Sporting x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pela Liga Portugal Sporting e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.04.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37