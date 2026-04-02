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Bragantino x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/04) pelo Brasileirão

RB Bragantino e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Flamengo soma 6 pontos a mais que o Bragantino no Brasileirão (Gilvan de Souza/ Flamengo)

RB Bragantino x Flamengo disputam hoje, quinta-feira (02/04), a 9° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bragantino x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo acumula no Brasileirão 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 5 gols sofridos. A única derrota da equipe ocorreu há 6 rodadas da competição.

Já o Red Bull Bragantino soma 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 6 gols marcados e 10 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro.

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Bragantino x Flamengo: prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Hurtado (Agustin Sant'Anna), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes e Gabriel; Lucas Barbosa, Rodriguinho e Mosquera; Eduardo Sasha (Isidro Pitta).

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Paquetá; Luis Araújo, Pedro e Samuel Lino.

FICHA TÉCNICA
Red Bull Bragantino x Flamengo
Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026
Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Data/Horário: 02 de abril de 2026, 21h30

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