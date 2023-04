Botafogo x Audax Rio: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (09/04) pelo Campeonato Carioca

As equipes Botafogo x Audax Rio disputam neste domingo (09/04) a Taça Rio do Campeonato Carioca. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Audax Rio ao vivo?

A partida Botafogo x Audax Rio pode ser assistida ao vivo pela Cazé TV, no Youtube e na Twitch, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Botafogo x Audax Rio chegam para o jogo?

Na primeira fase, Botafogo ficou em 5° lugar e somou 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Depois, a equipe eliminou Portuguesa RJ após um empate sem gols e uma vitória de 3 a 1.

Já Audax Rio ocupou a 6° posição da competição com 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Em seguida, a equipe superou Nova Iguaçu com um empate de 1 a 1 e uma vitória de 1 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Botafogo por 2 a 1.

Prováveis Escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Gabriel Pires) e Eduardo; Gustavo Sauer, Víctor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Audax Rio: Leandro; Lucas Mota, Vinícius Garcia, Igor Amaral e Thomás Kayck; Kaio, Romarinho, Diego Miticov,, e Clisman, Pablo Thomaz e Emerson Urso. Técnico: Júnior Lopes.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Audax Rio

Campeonato Carioca

Local: Estádio General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data/Horário: 09 de abril de 2023, 16h