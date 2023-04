Jogos de hoje, domingo, 09/04: confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Os jogos de hoje, domingo (09/04), incluem partidas pela Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 e outras competições internacionais e estaduais.

Às 18h, Fluminense e Flamengo disputam a volta do final do Campeonato Carioca. Já às 16h30, Atlético-MG e América-MG se enfrentam pela volta do final do Campeonato Mineiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg - 10h30 - OneFootball Bochum x Stuttgart - 12h30 - OneFootball Hoffenheim x Schalke - 14h30 - OneFootball

Campeonato Argentino

Godoy Cruz x Tigre - 14h - Sem informações Independiente x Estudiantes - 14h - Sem informações Newell's Old Boys x Rosario - 16h30 - Sem informações Huracán x River Plate - 19h - ESPN 4 e Star+ Boca Juniors x Colón - 21h30 - ESPN 4 e Star+

Campeonato Carioca

Botafogo x Audax Rio - 16h - Cazé TV (Twitch e Youtube) Fluminense x Flamengo - 18h - Band, Youtube (Flow Sport) e Bandsports

Campeonato Espanhol - La Liga

Real Valladolid x Mallorca - 09h - Star+ Betis x Cádiz - 11h15 - ESPN 4 e Star+ Almería x Valencia - 13h30 - ESPN 4 e Star+ Rayo Vallecano x Atlético Madrid - 16h - ESPN e Star+

Campeonato Francês - Ligue 1

Lyon x Rennes - 08h - Star+ Nantes x Monaco - 12h05 - ESPN 2 e Star+ Lorient x Olympique de Marseille - 15h45 - ESPN 4 e Star+

Campeonato Goiano

Goiás x Atlético GO - 16h - DAZN e Nosso Futebol

Campeonato Inglês - Premier League

Leeds x Crystal Palace - 10h - ESPN e Star+ Liverpool x Arsenal - 12h30 - ESPN e Star+

Campeonato Mineiro

Atlético-MG x América-MG - 16h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Paraense

Remo x Paysandu - 17h - TV Cultura (PA) e Youtube (Esporte na Cultura) Cametá x São Francisco - 17h - Youtube (Esporte na Cultura)

Campeonato Paranaense

Athletico PR x Cascavel - 17h - NSports

Campeonato Paulista

Palmeiras x Água Santa - 16h - TV Record, Premiere, Youtube (Paulistão) e HBO Max

Campeonato Piauiense

Fluminense PI x River - 15h45 - SBT (PI) e Youtube (TV Cidade Verde)

Campeonato Português

Casa Pia x Sporting - 14h - Sem informações

Campeonato Potiguar

Santa Cruz de Natal x ABC - 16h - Sem informações

Campeonato Tocantinense

Tocantinópolis x Capital-TO - 15h30 - TV Cultura (TO), TV Assembleia (TO) e Youtube (Esporte Mais TV)

Campeonato Sergipano

Confiança x Lagarto - 17h - TV Record (SE) e Youtube (TV Atalaia SE)

Onde assistir ao jogo do Atlético-MG e América-MG; veja horário

O jogo entre Atlético-MG x América-MG​ terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Fla-Flu; veja horário

O jogo entre Fluminense x Flamengo​​​ terá transmissão ao vivo pela Band, pela Bandsports e pelo canal de Youtube Flow Sport, às 18h.

Onde assistir ao jogo do Re-Pa; veja horário

O jogo entre Remo x Paysandu terá transmissão ao vivo pela TV Cultura (PA) e pelo canal de Youtube Esporte na Cultura, às 17h.

Onde assistir ao jogo do Palmeiras; veja horário

O jogo entre Palmeiras x Água Santa terá transmissão ao vivo pela TV Record, HBO Max, Premiere e pelo canal de Youtube Paulistão, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

15h45 - Fluminense PI x River - Campeonato Piauiense 17h - Confiança x Lagarto - Campeonato Sergipano

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

16h - Palmeiras x Água Santa - Campeonato Paulista

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

18h - Fluminense x Flamengo - Campeonato Carioca

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

18h - Fluminense x Flamengo - Campeonato Carioca

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

10h - Leeds x Crystal Palace - Campeonato Inglês / Premier League 11h15 - Betis x Cádiz - Campeonato Espanhol / La Liga 12h05 - Nantes x Monaco - Campeonato Francês / Ligue 1 12h30 - Liverpool x Arsenal - Campeonato Inglês / Premier League 13h30 - Almería x Valencia - Campeonato Espanhol / La Liga 15h45 - Lorient x Olympique de Marseille -Campeonato Francês / Ligue 1 16h - Rayo Vallecano x Atlético Madrid - Campeonato Espanhol / La Liga 19h - Huracán x River Plate - Campeonato Argentino 21h30 - Boca Juniors x Colón - Campeonato Argentino

Premiere

16h - Palmeiras x Água Santa - Campeonato Paulista 16h30 - Atlético-MG x América-MG - Campeonato Mineiro

SporTV

16h30 - Atlético-MG x América-MG - Campeonato Mineiro

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

16h - Palmeiras x Água Santa - Campeonato Paulista

Star+

08h - Lyon x Rennes - Campeonato Francês / Ligue 1 09h - Real Valladolid x Mallorca - Campeonato Espanhol / La Liga 10h - Leeds x Crystal Palace - Campeonato Inglês / Premier League 11h15 - Betis x Cádiz - Campeonato Espanhol / La Liga 12h05 - Nantes x Monaco - Campeonato Francês / Ligue 1 12h30 - Liverpool x Arsenal - Campeonato Inglês / Premier League 13h30 - Almería x Valencia - Campeonato Espanhol / La Liga 15h45 - Lorient x Olympique de Marseille -Campeonato Francês / Ligue 1 16h - Rayo Vallecano x Atlético Madrid - Campeonato Espanhol / La Liga 19h - Huracán x River Plate - Campeonato Argentino 21h30 - Boca Juniors x Colón - Campeonato Argentino

DAZN

16h - Goiás x Atlético GO - Campeonato Goiano

OneFootball

10h30 - Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg - Campeonato Alemão / Bundesliga 12h30 - Bochum x Stuttgart - Campeonato Alemão / Bundesliga 14h30 - Hoffenheim x Schalke - Campeonato Alemão / Bundesliga