Palmeiras x Água Santa: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (09) pelo Campeonato Paulista

As equipes Palmeiras x Água Santa disputam neste domingo (09/04) a volta da final do Campeonato Paulista. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Água Santa ao vivo?

A partida Palmeiras x Água Santa pode ser assistida ao vivo pelo canal de Youtube do Paulistão, Paulistão Play, Premiere, TV Record e HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Palmeiras x Água Santa chegam para o jogo?

Na primeira fase do Campeonato Paulista, Água Santa foi vice-líder do Grupo B com 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, mesma quantidade do líder do grupo, São Paulo. Depois, o time venceu São Paulo e Bragantino nos pênaltis, após empate sem gols e empate por 1 a 1, respectivamente.

Já Palmeiras liderou o Grupo D da competição e acumulou 8 vitórias e 4 derrotas. Nas quartas de final e na semifinal, o time eliminou São Bernardo e Ituano por 1 a 0.

Água Santa venceu a partida de ida contra o Palmeiras por 2 a 1.

Prováveis Escalações

Água Santa: Ygor Vinhas; Reginaldo, Didi, Marcondes e Thiaguinho; Gabriel Inocêncio, Lucas Tocantins e Igor Henrique; Bruno Mezenga, Luan Dias e Bruno Xavier. Técnico: Thiago Carpini.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Bruno Tabata; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Água Santa

Campeonato Paulista

Local: Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 09 de abril de 2023, 16h