Atlético-MG x América-MG: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (09) pelo Campeonato Mineiro

As equipes Atlético-MG x América-MG disputam neste domingo (09/04) a volta da final do Campeonato Mineiro. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-MG x América-MG ao vivo?

A partida Atlético-MG x América-MG pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como Atlético-MG x América-MG​​ chegam para o jogo?

Atlético-MG liderou o Grupo A da primeira fase do Campeonato Mineiro com 6 vitórias e 2 empates. Na semifinal, o time elimnou Cruzeiro com duas vitórias, uma de 2 a 0 e outra de 2 a 1.

Já América-MG foi líder do Grupo B da competição e acumulou 5 vitórias e 3 empates. A equipe então venceu Athletic Club após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 1 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Atlético-MG por 3 a 2.

Prováveis Escalações

América-MG: Matheus Cavichioli; Arthur, Ricardo Silva, Maidana (Eder), Nicolas; Alê, Juninho, Benítez, Felipe Azevedo, Matheusinho e Mastriani (Aloísio). Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Dodô; Otávio, Patrick e Zaracho; Pavón, Hulk e Paulinho. Técnico: Eduardo Coudet.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x América-MG

Campeonato Mineiro

Local: Estádio Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 09 de abril de 2023, 16h30