Vídeo: Botafogo viaja para o Intercontinental em avião de time de futebol americano; veja como é!

O Botafogo partiu nesta segunda-feira (9) rumo a Doha, no Catar, onde disputará a Copa Intercontinental. A delegação alvinegra viajou em dois aviões fretados do New England Patriots, hexacampeão da NFL, graças à amizade entre John Textor, dono da SAF do Botafogo, e Robert Kraft, proprietário dos Patriots e do New England Revolution, clube da MLS.

Veja como é o interior do avião:

Após a conquista do Campeonato Brasileiro com uma vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo no Estádio Nilton Santos, os jogadores seguiram diretamente para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O clima era de celebração entre torcedores e atletas, que posaram para fotos e conversaram com a imprensa antes do embarque.

Os aviões, projetados para acomodar jogadores de futebol americano, ofereceram uma experiência diferenciada para os alvinegros. Os assentos maiores e mais largos proporcionaram conforto extra, com os titulares viajando deitados e utilizando aparelhos de massagem durante o voo. A viagem de cerca de 14 horas inclui uma parada para abastecimento no Marrocos.

A estreia do Botafogo será nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), contra o Pachuca.

