Botafogo acerta contratação de Lucas Piazón, brasileiro ex-Chelsea que estava no Braga

O mercado do Botafogo está aquecido desde a chegada do empresário americano John Textor ao Brasil. Nesta terça-feira, a Estrela Solitária confirmou primeiro a contratação do zagueiro Philipe Sampaio e, agora, já tem um acordo com o meia-atacante Lucas Piazón, ex-São Paulo e Chelsea e que estava jogando no Braga, de Portugal. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

De acorcom o jornalista, a negociação foi fechada da seguinte maneira: o Botafogo não precisará pagar pelo empréstimo junto ao Braga, mas vai arcar integralmente com os salários. Até o fim do vínculo, que é válido até o meio de 2023, há uma cláusula de opção de compra de cerca de R$ 10,3 milhões.

Rodagem

Ainda jovem, Piazón passou pelas categorias de base de Coritiba, Athletico-PR e São Paulo, onde despontou e chamou a atenção do Chelsea. Na Inglaterra também atuou nas categorias inferiores e teve poucas chances no time profissional. Só foi ganhar oportunidades na temporada 2012/2013, mas logo em seguida foi emprestado.

Primeiro, ao Málaga, da Espanha. Depois foi ao Vitesse, da Holanda, até chegar ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, em 2014/2015. Piazón seguiu como um nômade nos anos seguinte, rondado por Reading (ING), Fulham (ING), Chievo (ITA), Rio Ave (POR) até chegar ao Braga, em 2020.