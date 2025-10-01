Borussia x Ath. Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pela Champions League

Borussia Dortmund x Ath. Bilbao disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia x Athletic Bilbao ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada da Champions League, o Borussia empatou com o Juventus por 4 a 4, enquanto o Athletic perdeu para o Arsenal por 2 a 0.

VEJA MAIS

Borussia x Ath Bilbao: prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. Técnico: Niko Kovac.

Ath Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Athletic Bilbao

Champions League

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 16h