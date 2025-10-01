Borussia x Ath. Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pela Champions League Borussia Dortmund e Athletic Bilbao jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 01.10.25 15h00 O Borussia empatou com o Juventus por 4 a 4 durante sua estreia pela Champions (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Borussia Dortmund x Ath. Bilbao disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Borussia x Athletic Bilbao ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Durante a primeira rodada da Champions League, o Borussia empatou com o Juventus por 4 a 4, enquanto o Athletic perdeu para o Arsenal por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Barcelona x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League Barcelona e Paris Saint-Germain jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Mônaco x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League Mônaco e Manchester City jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Borussia x Ath Bilbao: prováveis escalações Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. Técnico: Niko Kovac. Ath Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde. FICHA TÉCNICA Borussia Dortmund x Athletic Bilbao Champions League Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Athletic Bilbao Borussia Dortmund Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Pentacampeão do Mundo, Rivaldo cita a força das torcidas do Remo e do Paysandu na Série B Rivaldo falou dos favoritos ao acesso e fez questão de citar a força das torcidas do Leão e Papão 01.10.25 16h19 Liga dos Campeões Borussia x Ath. Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pela Champions League Borussia Dortmund e Athletic Bilbao jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 01.10.25 15h00 Liga dos Campeões Barcelona x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League Barcelona e Paris Saint-Germain jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 01.10.25 15h00 Liga dos Campeões Napoli x Sporting: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League Napoli e Sporting jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 01.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14