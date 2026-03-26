O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bolívia x Suriname: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelas Eliminatórias da Copa

Bolívia e Suriname jogam pela repescagem intercontinental das eliminatórias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Em seu último jogo, a Bolívia goleou o Trindad e Tobago por 3 a 0 (X/ @FBF_BO)

Bolívia x Suriname disputam hoje, quinta-feira (26/03), a repescagem intercontinental das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estadio BBVA, Monterrey, México. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bolívia x Suriname ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2, CazéTV e Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a Bolívia perdeu para a Colômbia por 3 a 0, venceuo Brasil por 1 a 0, empatou com o Panamá por 1 a 1, perdeu para o México por 1 a 0 e goleou Trindad e Tobago por 3 a 0.

Já o Suriname registrou uma vitória de 2 a 1 sobre El Salvador, um empate de 1 a 1 com a Guatemala, outro também de 1 a 1 com o Panamá, uma vitória de 4 a 0 sobre El Salvador e uma derrota de 3 a 1 para a Guatemala.

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira

image Brasil x França: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (26/03)
A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção francesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Bolívia x Suriname: prováveis escalações

Bolívia: Lampe (Viscarra); Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Robson Matheus e Ervin Vaca; Miguelito, Enzo Monteiro e Moisés Paniagua. Técnico: Oscar Villegas.

Suriname: Warner Hahn; Djavan Anderson, Myenty Abena, Shaquille Pinas e Kenneth Paal; Ridgeciano Haps, Jean-Paul Boëtius e Denzel Jubitana; Sheraldo Becker, Tjaronn Cherry e Richonell Margaret (Joel Piroe). Técnico: Henk ten Cate.

FICHA TÉCNICA
Bolívia x Suriname
Eliminatórias da Copa do Mundo - Repescagem Intercontinental
Local: Estadio BBVA, Monterrey, México
Data/Horário: 26 de março de 2026, 19h

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo

29.03.26 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado

28.03.26 7h00

JOGO AMISTOSO

Marrocos x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03)

Marrocos e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

27.03.26 16h15

JOGO AMISTOSO

Suíça x Alemanha: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03)

Suíça e Alemanha jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

27.03.26 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo

29.03.26 7h00

futebol

Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada

Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C

29.03.26 9h00

Futebol

Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte

Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão

29.03.26 8h00

Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca

28.03.26 23h58

