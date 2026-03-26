Bolívia x Suriname: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelas Eliminatórias da Copa Bolívia e Suriname jogam pela repescagem intercontinental das eliminatórias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 26.03.26 18h00 Em seu último jogo, a Bolívia goleou o Trindad e Tobago por 3 a 0 (X/ @FBF_BO) Bolívia x Suriname disputam hoje, quinta-feira (26/03), a repescagem intercontinental das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estadio BBVA, Monterrey, México. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bolívia x Suriname ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2, CazéTV e Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, a Bolívia perdeu para a Colômbia por 3 a 0, venceuo Brasil por 1 a 0, empatou com o Panamá por 1 a 1, perdeu para o México por 1 a 0 e goleou Trindad e Tobago por 3 a 0. Já o Suriname registrou uma vitória de 2 a 1 sobre El Salvador, um empate de 1 a 1 com a Guatemala, outro também de 1 a 1 com o Panamá, uma vitória de 4 a 0 sobre El Salvador e uma derrota de 3 a 1 para a Guatemala. Bolívia x Suriname: prováveis escalações Bolívia: Lampe (Viscarra); Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Robson Matheus e Ervin Vaca; Miguelito, Enzo Monteiro e Moisés Paniagua. Técnico: Oscar Villegas. Suriname: Warner Hahn; Djavan Anderson, Myenty Abena, Shaquille Pinas e Kenneth Paal; Ridgeciano Haps, Jean-Paul Boëtius e Denzel Jubitana; Sheraldo Becker, Tjaronn Cherry e Richonell Margaret (Joel Piroe). Técnico: Henk ten Cate. FICHA TÉCNICA Bolívia x Suriname Eliminatórias da Copa do Mundo - Repescagem Intercontinental Local: Estadio BBVA, Monterrey, México Data/Horário: 26 de março de 2026, 19h