Brasil x França: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (26/03) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção francesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 26.03.26 16h00 A seleção brasileira jogará outro amistoso contra a Croácia na próxima terça-feira (31/03) (Rafael Ribeiro/ CBF) Brasil x França disputam hoje, quinta-feira (26/03), um jogo amistoso. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos da América. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brasil x França ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, GeTV e pela SporTV, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, a seleção brasileira passou por uma vitória de 3 a 0 sobre o Chile, uma derrota de 1 a 0 para a Bolívia, uma vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, uma derrota de 3 a 2 para o Japão, uma vitória de 2 a 0 sobre o Senegal e um empate de 1 a 1 com a Tunísia. Já a França passou por uma vitória de 2 a 1 sobre a Islândia, outra de 3 a 0 contra o Azerbaijão, um empate de 2 a 2 com a Islândia, uma vitória de 4 a 0 sobre a Ucrânia e outra de 3 a 1 sobre o Azerbaijão. Brasil x França: prováveis escalações Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Marquinhos, D. Santos; Raphinha, Casemiro, A. Santos, Vinicius Jr; Cunha, Pedro França: Maignan; Gusto, Konate, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Cherki, Mbappe; Dembele FICHA TÉCNICA Brasil x França Amistoso Internacional Local: Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos da América Data/Horário: 26 de março de 2026, 17h