Boca Juniors não garante classificação e está fora da Libertadores de 2024; veja

O Boca Juniors, atual vice-campeão da Libertadores, não participará do torneio em 2024. O clube argentino fez uma campanha pífia no campeonato nacional e, até esta segunda-feira (27), suas chances de classificação eram remotas, dependendo de alguns resultados finais no Campeonato Argentino.

Para garantir a vaga, o Boca necessitava que o River Plate, o Godoy Cruz ou o Rosário Central conquistassem o título argentino, somado a um tropeço do Estudiantes ou do San Lorenzo no mesmo dia. No entanto, o San Lorenzo venceu o Centrál Córdoba e, consequentemente, o Boca Juniors ficou de fora da próxima Libertadores, do qual foi seis vezes campeão, nos anos de 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007.

O Boca Juniors depositava suas esperanças no título da Libertadores 2023 para garantir sua participação no torneio na próxima temporada, mas foi derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense. Portanto, em 2024, o clube xeneize competirá na Copa Sul-Americana. Para o próximo ano, há planos de mirar a contratação de Arturo Vidal e possivelmente do ex-técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli.

As quatro vagas da Argentina para a competição continental foram distribuídas entre River Plate, Talleres, Rosario Central e San Lorenzo.