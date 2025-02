Benfica x Mônaco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/02) pela Champions League

Benfica x Mônaco disputam hoje, terça-feira (18/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Benfica x Monaco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Benfica e Mônaco somaram 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas durante a primeira fase da Champions League.

Monaco marcou 13 gols e sofreu 13 desses. Já Benfica marcou 16 gols e teve sua defesa vazada 12 vezes.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Benfica por 1 a 0.

VEJA MAIS

Benfica x Monaco: prováveis escalações

Benfica: Trubin; Dahl, A.Silva, Otamendi e Carreras; Kokçu e Barreiro; Schjelderup, Aursnes e Akturkoglu; Pavilids. Técnico: Bruno Lage.

Mônaco: Majeckj; Diatta, Kehrer, Salisu e Mawissa; Akliouche, Camara, Minamino e Ben Seghir; Embolo e Biereth. Técnico: Adi Hutter.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Mônaco

Champions League

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 18 de fevereiro de 2025, 17h