Milan x Feyenoord: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/02) pela Champions League

Milan x Feyenoord disputam hoje, terça-feira (18/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo acontece às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Milan x Feyenoord ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Champions League, Milan ficou em 13° lugar com um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 14 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já o Feyenoord terminou em 19° lugar nessa mesma etapa e somou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 11 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Feyenoord por 1 a 0.

Milan x Feyenoord: prováveis escalações

Milan: Maignan; Kyle Walker, Tomori, Strahinja Pavlovic e Theo Hernández; Youssouf Fofana e Reijnders; Pulisic, João Félix e Rafael Leão; Santiago Giménez. Técnico: Sérgio Conceição.

Feyenoord: Timon Wellenreuther; Nieuwkoop, Thomas Beelen, David Hancko e Hartman; Hwang In-Beom, Jakub Moder e Quinten Timber; Hadj Moussa, Ayase Ueda e Igor Paixão. Técnico: Pascal Bosschaart.

FICHA TÉCNICA

Milan x Feyenoord

Champions League

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 18 de fevereiro de 2025, 14h45