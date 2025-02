Atalanta x Brugge: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (18/02) pela Champions League

Atalanta x Club Brugge disputam hoje, terça-feira (18/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Brugge ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao final da primeira fase da Champions, Atalanta estava em 9° lugar com 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 20 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Club Brugge ficou na 24° posição dessa etapa e acumulou 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados e 19 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Club Brugge por 2 a 1.

Atalanta x Brugge: prováveis escalações

Club Brugge: Mignolet; Seys, Ordóñez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Vanaken; Talbi Tzolis, Jutglà. Técnico: Nicky Hayen.

Atalanta: Rui Patrício; Rafael Tolói, Hien, Djimsiti; Cuadrado, Éderson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Samardzic. Técnico: Gian Piero Gasperini.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Club Brugge

Champions League

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália

Data/Horário: 18 de fevereiro de 2025, 17h