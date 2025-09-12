Bayern x Hamburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pela Bundesliga Bayern de Munique e Hamburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 12.09.25 12h30 Bayern vem de uma vitória de 3 a 2 sobre Augsburg (X/ @FCBayern) Bayern de Munique x Hamburgo disputam hoje, sábado (13/09), a 3° rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 13h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bayern x Hamburg ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Hamburg passou por um empate sem gols com Mönchengladbach e por uma derrota de 2 a 0 para St. Pauli. Já o Bayern de Munique passou por uma vitória de 6 a 0 sobre o Leipzig e por outra de 3 a 2 sobre Augsburg. VEJA MAIS [[(standard.Article) Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo]] Bayern x Hamburgo: prováveis escalações Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Hamburg: Fernandes; Torunarigha, Elfadli, Omari; Muheim, Capaldo, Remberg, Mikelbrencis, Røssing-Lelesiit, Königsdörffer, Sahiti. FICHA TÉCNICA Bayern de Munique x Hamburg Bundesliga Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha Data/Horário: 13 de setembro de 2025, às 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bayern de Munique Hamburg jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Bayern x Hamburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pela Bundesliga Bayern de Munique e Hamburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 12.09.25 12h30 Campeonato Saudita Al Ittihad x Al Fateh: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pelo Saudita Al-Ittihad e Al-Fateh jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 12.09.25 11h00 Campeonato Saudita Al-Ettifaq x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/9) pelo Campeonato Saudita Al Ettifaq e Al Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 12.09.25 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00