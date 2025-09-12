Capa Jornal Amazônia
Bayern x Hamburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pela Bundesliga

Bayern de Munique e Hamburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Bayern vem de uma vitória de 3 a 2 sobre Augsburg (X/ @FCBayern)

Bayern de Munique x Hamburgo disputam hoje, sábado (13/09), a 3° rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 13h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bayern x Hamburg ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Hamburg passou por um empate sem gols com Mönchengladbach e por uma derrota de 2 a 0 para St. Pauli.

Já o Bayern de Munique passou por uma vitória de 6 a 0 sobre o Leipzig e por outra de 3 a 2 sobre Augsburg.

Bayern x Hamburgo: prováveis escalações

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Hamburg: Fernandes; Torunarigha, Elfadli, Omari; Muheim, Capaldo, Remberg, Mikelbrencis, Røssing-Lelesiit, Königsdörffer, Sahiti.

FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x Hamburg
Bundesliga
Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha
Data/Horário: 13 de setembro de 2025, às 13h30

