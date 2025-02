Bayern x Celtic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/02) pela Champions League

Bayern de Munique x Celtic disputam hoje, terça-feira (18/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bayern x Celtic ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao final da primeira fase, Celtic estava em 21° lugar e somava 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 14 gols sofridos.

Já o Bayern de Munique foi o 12° colocado da primeira fase e acumulou 5 vitórias, 3 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Bayern de Munique por 2 a 1.

Bayern x Celtic: prováveis escalações

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim e Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala (Gnabry) e Coman; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Celtic: Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales e Taylor; Engels, McGregor e Hatate; Maeda, Idah e Jota. Técnico: Brendan Rodgers.

FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x Celtic

Champions League

Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha

Data/Horário: 18 de fevereiro de 2025, 17h