Bayern espera receber proposta de 50 milhões de euros do Barcelona por Lewandowski

O Bayern de Munique aguarda que o Barcelona realize, ainda nesta sexta-feira (15), uma proposta pela contratação do atacante Robert Lewandowski. De acordo com o jornal alemão Bild, o clube da Baviera deve aceitar uma proposta de 50 milhões de euros (R$ 273 milhões) pelo atual vencedor do prêmio de melhor do mundo da FIFA.

Na última oferta realizada pelo Barcelona, o Bayern iria receber cerca de 40 milhões de euros (R$ 218,7 milhões) pelo jogador. No entanto, os alemães recusaram a proposta, fixaram um novo valor pela contratação e estão irredutíveis.

Neste sábado (16), o Bayern deve se apresentar diante dos seus torcedores, mas o centroavante polonês quer evitar o encontro. Por outro lado, o Barcelona vai viajar para os Estados Unidos e gostaria de contar com o atleta.

A curiosidade é que os bávaros também irão viajar para os Estados Unidos na segunda-feira (18) para dar continuidade a pré-temporada. Com isso, o atleta pode trocar de concentração em terra norte-americana.