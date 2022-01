Pela segunda vez consecutiva, Lewandowski é eleito o melhor jogador do mundo

Pela segunda vez seguida, o atacante polones Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo da temporada 2020/2021. O jogador do Bayern de Munique venceu o prêmio "The Best", da Fifa, que ocorreu nesta segunda-feira (17), na Suíça. Ele superou os finalistas Lionel Messi, do PSG, e Mohamed Salah, do Liverpool.

“Estou muito honrado de vencer este troféu, me sinto orgulhoso e feliz. Claro que ele também pertence a todos os meus companheiros e treinadores, porque todos trabalharam muito para ganhar os jogos e títulos”, declarou o jogador ao receber o prêmio.

Nesta temporada, Lewandowski fez 69 jogos e marcou 69 gols pelo Bayern de Munique e pela Seleção da Polônia. Uma média de um gol por partida. Ele também foi campeão alemão e da Supercopa da Alemanha. Pelo terceiro ano seguido, o jogador foi o maior artilheiro da Europa.

Uma curiosidade é que com 33 anos, Lewandowski iguala o recorde de vencedor mais velho de um prêmio de melhor do mundo, Cannavaro (2006) e Modric (2018) tinham a mesma idade quando foram premiados. Assim, desde 2015 o vencedor não tem menos de 30 anos.