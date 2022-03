Basel x St Gallen: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/03) pela Super Liga Suíça

As equipes Basel x St Gallen entram em campo às 16h30 (horário de Brasília) de hoje (03/03) para disputar uma partida atrasada a 24° rodada da Super Liga Suíça. O duelo ocorrerá no Estádio St. Jakob-Park, em Basileia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Basel x St Gallen ao vivo?

A partida Basel x St Gallen pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming OneFootball, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como Basel x St Gallen chegam para o jogo?

Basel está em 3° lugar na Super Lida Suíça e acumula 10 vitórias, 10 empates e apenas 3 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 50 gols marcados contra 29 gols sofridos. Nos seus últimos 5 jogos pelo campeonato, a equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já St Gallen está invicto há 9 jogos e ocupa a 6° colocação da Super Liga. Ao todo, o time detém 8 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 39 gols marcados e 44 gols sofridos.

Prováveis escalações

Basel: Heinz Lindner; S. López, Strahinja Pavlovic, Noah Katterbach; Dan Ndoye, Palacios, Frei, Chalov; Xhaka; Esposito, Millar. Técnico: Guillermo Abascal.

St Gallen: Ati-Zigi; Schmidt, Maglica, Stergiou, E. Cabral; Toma, Fazliji, Victor Ruiz; Vonmoos, K. Duah e J. Guillemenot. Técnico: Peter Zeidler.

Ficha técnica

Basel x St Gallen

Super Liga Suíça

Local: Estádio St. Jakob-Park, em Basileia

Data/horário: 03 de março de 2022, às 16h30