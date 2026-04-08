Barcelona x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pela Champions League Barcelona e Atlético de Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 08.04.26 15h00 Nas oitavas de final, o Barcelona goleou o Newcastle e o Atlético superou o Tottenham (X/ @FCBarcelona) Barcelona x Atlético de Madrid disputam hoje, quarta-feira (08/04), a ida das quartas de final da Champions League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Barcelona x Atlético Madrid ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase da competição, o Atlético terminou em 14° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 17 gols marcados e 15 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Brugge após empate de 3 a 3 e vitória de 4 a 1; e o Tottenham com uma vitória de 5 a 2 e uma derrota de 3 a 2. Já o Barcelona terminou a primeira etapa em 5° lugar e acumulou um total de 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 22 gols marcados e 14 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou o Newcastle após um empate de 1 a 1 e uma vitória de 7 a 1. VEJA MAIS [[(standard.Article) Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo]] PSG x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pela Champions League Paris Saint-Germain e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Barcelona x Atlético Madrid: prováveis escalações Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Olmo e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Rashford; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick. Atlético: Musso; Llorente, Giménez, Hancko e Ruggeri; Koke e Álex Baena; Giuliano Simeone, Griezmann e Lookman; Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone. FICHA TÉCNICA Barcelona x Atlético Madrid Champions League Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha Data/Horário: 08 de abril de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Barcelona Atlético Madrid jogos de hoje Champions League Liga dos Campeões COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões PSG x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pela Champions League Paris Saint-Germain e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 08.04.26 15h00 Liga dos Campeões Barcelona x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pela Champions League Barcelona e Atlético de Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 08.04.26 15h00 Série A saudita Al Feiha x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pelo Campeonato Saudita Al-Feiha e Al Ahli jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 08.04.26 11h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com time alternativo, Remo encara o Amazonas para continuar vivo na Copa Norte Com apenas um ponto e risco real de eliminação precoce, Leão precisa vencer em casa para seguir com chances no Grupo B 08.04.26 8h00 futebol e redes Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom 08.04.26 10h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.04.26 7h00 FUTEBOL 'Vini Jr. é horrível', diz ex-jogador do Real Madrid e seleção holandesa O ex-meia Rafael Van der Vaart, que defendeu o Real Madrid e a seleção holandesa, não poupou palavras ao analisar o desempenho do atacante 08.04.26 10h52