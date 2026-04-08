Barcelona x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pela Champions League

Barcelona x Atlético de Madrid disputam hoje, quarta-feira (08/04), a ida das quartas de final da Champions League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona x Atlético Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da competição, o Atlético terminou em 14° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 17 gols marcados e 15 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Brugge após empate de 3 a 3 e vitória de 4 a 1; e o Tottenham com uma vitória de 5 a 2 e uma derrota de 3 a 2.

Já o Barcelona terminou a primeira etapa em 5° lugar e acumulou um total de 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 22 gols marcados e 14 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou o Newcastle após um empate de 1 a 1 e uma vitória de 7 a 1.

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Barcelona x Atlético Madrid: prováveis escalações

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Olmo e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Rashford; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Atlético: Musso; Llorente, Giménez, Hancko e Ruggeri; Koke e Álex Baena; Giuliano Simeone, Griezmann e Lookman; Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Atlético Madrid

Champions League

Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 08 de abril de 2026, 16h