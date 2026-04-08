PSG x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pela Champions League Paris Saint-Germain e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 08.04.26 15h00 Nas oitavas de final, o Liverpool eliminou o Galatasaray e o PSG derrotou o Chelsea (L. Valroff/ PSG) Paris Saint Germain x Liverpool disputam hoje, quarta-feira (08/04), a ida das quartas de final da Champions League. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir PSG x Liverpool ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, o PSG ficou em 11° lugar com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 21 gols marcados e 11 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Mônaco com uma vitória de 3 a 2 e um empate de 2 a 2; e Chelsea com vitórias de 5 a 2 e 3 a 0. Já o Liverpool ficou em 3° lugar na primeira fase e acumulou apenas 6 vitórias, 2 derrotas, 20 gols marcados e 8 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou o Galatasaray após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 4 a 0. VEJA MAIS [[(standard.Article) Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo]] PSG x Liverpool: prováveis escalações PSG: Matvey Safonov; Achraf hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké. FICHA TÉCNICA Paris Saint-Germain x Liverpool Champions League Local: Parc des Princes, em Paris, França Data/Horário: 08 de abril de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liverpool PSG Paris Saint-Germain Champions League Liga dos Campeões jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões PSG x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pela Champions League Paris Saint-Germain e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 08.04.26 15h00 Liga dos Campeões Barcelona x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pela Champions League Barcelona e Atlético de Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 08.04.26 15h00 Série A saudita Al Feiha x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pelo Campeonato Saudita Al-Feiha e Al Ahli jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 08.04.26 11h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com time alternativo, Remo encara o Amazonas para continuar vivo na Copa Norte Com apenas um ponto e risco real de eliminação precoce, Leão precisa vencer em casa para seguir com chances no Grupo B 08.04.26 8h00 futebol e redes Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom 08.04.26 10h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.04.26 7h00 FUTEBOL 'Vini Jr. é horrível', diz ex-jogador do Real Madrid e seleção holandesa O ex-meia Rafael Van der Vaart, que defendeu o Real Madrid e a seleção holandesa, não poupou palavras ao analisar o desempenho do atacante 08.04.26 10h52