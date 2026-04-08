PSG x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pela Champions League

Paris Saint Germain x Liverpool disputam hoje, quarta-feira (08/04), a ida das quartas de final da Champions League. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o PSG ficou em 11° lugar com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 21 gols marcados e 11 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Mônaco com uma vitória de 3 a 2 e um empate de 2 a 2; e Chelsea com vitórias de 5 a 2 e 3 a 0.

Já o Liverpool ficou em 3° lugar na primeira fase e acumulou apenas 6 vitórias, 2 derrotas, 20 gols marcados e 8 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou o Galatasaray após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 4 a 0.

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PSG x Liverpool: prováveis escalações

PSG: Matvey Safonov; Achraf hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Liverpool

Champions League

Local: Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 08 de abril de 2026, 16h