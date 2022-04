Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/04) pela Série B do Campeonato Brasileiro

As equipes Bahia x Cruzeiro entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira (08/04), para disputar a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Bahia x Cruzeiro ao vivo?

A partida Bahia x Cruzeiro pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Bahia x Cruzeiro chegam para o jogo?

Bahia não conseguiu passar da fase de grupos do Campeonato Bahiano e encerrou sua jornada neste com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, além de 13 gols marcados e 9 sofridos.

Já o Cruzeiro perdeu a final do Campeonato Mineiro, disputada contra o Atlético Mineiro, por 3 a 1. Na fase de grupos, a equipe terminou em 3° lugar, com 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

Prováveis escalações

Bahia: D. Fernandes; D. Borel, Luiz Otávio, Ignácio, Luiz Henrique; Rezende, P. de Lucca, Daniel; Marco Antônio, Raí e Rodallega. Técnico: Guto Ferreira.

Cruzeiro: R. Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, E. Brock, Rafael Santos; Willian Oliveira, Pedro Castro, F. Canesin; V. Roque, Waguininho e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano

Ficha técnica - Bahia x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/horário: 8 de abril de 2022, às 21h30