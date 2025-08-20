Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pela Copa do Nordeste

Bahia e Ceará jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Nas quartas de final, o Bahia venceu o Fortaleza, enquanto Ceará superou Sport Recife (X/ @SudamericanaBR)

Bahia x Ceará disputam hoje, quarta-feira (20/08), as semifinais da Copa do Nordeste. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Ceará ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, pela ESPN 2 e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Bahia liderou o Grupo B e acumulou um total de 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 17 gols marcados e 7 gols sofridos. Em seguida, a equipe eliminou o Fortaleza por 2 a 1.

Já o Ceará ficou em 3° lugar no mesmo grupo com 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados e 6 gols sofridos. Nas quartas de final, a equipe venceu Sport Recife nos pênaltis.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

image Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) da Libertadores
Internacional e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

image Independiente x Univ de Chile: onde assistir e escalações do jogo hoje (20/8) pela Copa Sudamericana
Independiente e Universidad de Chile jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Bahia x Ceará: prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro, Cauly, Kayky e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

CearáBruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA
Bahia x Ceará
Copa do Nordeste
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 21h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Copa do Nordeste

Bahia

Ceará

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa Sul-Americana

Universidad x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/8) pela Sudamericana

U Católica e Alianza Lima jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

20.08.25 20h30

Copa do Nordeste

CSA x Confiança: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pela Copa do Nordeste

CSA e Confiança jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

20.08.25 20h30

Copa do Nordeste

Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pela Copa do Nordeste

Bahia e Ceará jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

20.08.25 20h30

Copa Libertadores da América

Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) da Libertadores

Internacional e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

20.08.25 20h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

violência

Briga de torcidas interrompe Independiente x Universidad de Chile

Conmebol suspendeu partida das oitavas da Sul-Americana após chilenos lançarem objetos e argentinos reagirem com violência nas arquibancadas

21.08.25 0h17

ESPORTES

Troféu Romulo Maiorana chega à 30ª edição conciliando tradição e inovação

Marca é motivo de orgulho para o Grupo Liberal, que tenta ser mais inclusivo e pioneiro na região.

17.05.24 0h01

Futebol

Lateral ex-Paysandu é preso suspeito de esfaquear o irmão

Crime ocorreu no Piauí. Além do Papão, o jogador atuou por outros times tradicionais do Brasil, como o Botafogo-RJ e o São Paulo.

06.07.23 14h38

DIA MUNDIAL DO ROCK

Heavy metal, shows históricos e homenagem ao Paysandu; Curuzu é o templo do rock em Belém

Estádio do Paysandu abriu as portas para eventos memoráveis e é considerado o maior palco do rock no Estado

13.07.21 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda