Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pela Copa do Nordeste

Bahia x Ceará disputam hoje, quarta-feira (20/08), as semifinais da Copa do Nordeste. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Ceará ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, pela ESPN 2 e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Bahia liderou o Grupo B e acumulou um total de 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 17 gols marcados e 7 gols sofridos. Em seguida, a equipe eliminou o Fortaleza por 2 a 1.

Já o Ceará ficou em 3° lugar no mesmo grupo com 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados e 6 gols sofridos. Nas quartas de final, a equipe venceu Sport Recife nos pênaltis.

VEJA MAIS

Bahia x Ceará: prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro, Cauly, Kayky e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Ceará

Copa do Nordeste

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 21h30