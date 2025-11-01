Avaí x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B Avaí e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 01.11.25 17h30 O Avaí soma 11 pontos a mais que o Athletic na Série B (Fabiano Rateke/ Avaí FC) Avaí x Athletic Club disputam hoje, sábado (01/11), a 35° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Avaí x Athletic ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Avaí é o 11° colocado da Série B e acumula 12 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, 43 gols marcados e 36 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Athletic ocupa a 16° posição com 10 vitórias, 7 empates, 17 derrotas, 38 gols marcados e 49 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Mirassol e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Avaí x Athletic-MG: prováveis escalações Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock, Mário Sérgio (DG); João Vitor, JP, Marquinhos Gabriel, Thayllon, Cléber e Emerson Ramon. Técnico: Vinícius Bergantin. Athletic (MG): Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri Silva; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte. FICHA TÉCNICA Avaí x Athletic Club Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC) Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Avaí Athletic Club jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B Avaí e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.11.25 17h30 Campeonato Brasileiro Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Mirassol e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 17h00 Campeonato Inglês Liverpool x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/11) pela Premier League Liverpool e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.11.25 15h55 Campeonato Espanhol Real Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) por La Liga Real Madrid e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.11.25 15h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 01.11.25 7h00 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03