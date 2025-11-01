Capa Jornal Amazônia
Avaí x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B

Avaí e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

O Avaí soma 11 pontos a mais que o Athletic na Série B (Fabiano Rateke/ Avaí FC)

Avaí x Athletic Club disputam hoje, sábado (01/11), a 35° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Avaí x Athletic ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Avaí é o 11° colocado da Série B e acumula 12 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, 43 gols marcados e 36 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Athletic ocupa a 16° posição com 10 vitórias, 7 empates, 17 derrotas, 38 gols marcados e 49 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Avaí x Athletic-MG: prováveis escalações

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock, Mário Sérgio (DG); João Vitor, JP, Marquinhos Gabriel, Thayllon, Cléber e Emerson Ramon. Técnico: Vinícius Bergantin.

Athletic (MG): Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri Silva; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

FICHA TÉCNICA
Avaí x Athletic Club
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC)
Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 18h30

Palavras-chave

Avaí

Athletic Club

jogos de hoje

campeonato brasileiro série b
Futebol
.
