Atlético x América: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/01) pelo Campeonato Mineiro

Atlético MG x América-MG disputam hoje, quarta-feira (29/01), a 4° rodada do Campeonato Mineiro. O jogo está programado para as 22h (horário de Brasília), no Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-MG x América MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (MG) e pelo Premiere, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Atlético Mineiro já soma um empate sem gols com o Aymorés, outro de 1 a 1 com o Democrata e mais um sem gols com o Pouso Alegre.

Já o América passou por um empate de 2 a 2 com o Uberlândia, uma vitória de 7 a 0 sobre o Pouso Alegre e outra de 2 a 0 contra o Villa Nova.

Atlético Mineiro x América Mineiro: prováveis escalações

Galo: Éverson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso (Bruno Fuchs) e Guilherme Arana; Gabriel Menino (Otávio), Fausto Vera (Patrick Silva) e Alan Franco; Bernard, Gustavo Scarpa e Hulk. Técnico: Cuca.

América: Matheus Mendes; Mateus Henrique, Lucão, Julio César e Paulinho; Miquéias, Cauan Barros e Martín Benítez; Jonathas, Fabinho e Figueiredo. Técnico: William Batista.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x América-MG

Campeonato Mineiro

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 29 de janeiro de 2025, 22h