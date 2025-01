Monsoon x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (29/01) pelo Campeonato Gaúcho

Monsoon x Grêmio disputam hoje, quarta-feira (29/01), a 3° rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo está marcado para as 22h (horário de Brasília), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Monsoon x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Monsoon passou por uma derrota de 1 a 0 para o Caxias e uma vitória de 2 a 1 sobre o Pelotas.

Já o Grêmio registrou um empate sem gols com o Brasil de Pelotas e uma goleada de 4 a 0 sobre o Caxias.

Monsoon x Grêmio: prováveis escalações

Monsoon: Andersson Max; Cassio, Jeder, Marcos Arthur, Jô e Tony Júnior; Leandro, Jerferson, Carlos Maia e e Carlos Thomas; Matheus Batista. Técnico: China Balbino

Grêmio: Gabriel Grando; João Lucas, Natã, Gustavo Martins e Mayk; Dodi e Edenílson; Cristaldo, Monsalve e Aravena; Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

FICHA TÉCNICA

Monsoon x Grêmio

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS)

Data/Horário: 29 de janeiro de 2025, 22h