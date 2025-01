Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/01) pelo Carioca

Botafogo x Fluminense disputam hoje, quarta-feira (29/01), a 6° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Botafogo é o 6° colocado do Campeonato Carioca e já soma um total de 2 vitórias, 3 derrotas, 7 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Fluminense ocupa a 8° posição da competição e acumula 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 3 gols sofridos.

VEJA MAIS

Botafogo x Fluminense: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Newton, Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Fuentes; Bernal, Martinelli e Lima; Serna, Keno, Cano. Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Fluminense

Campeonato Carioca

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 29 de janeiro de 2025, 21h30