Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pelo Brasileirão

Atlético MG e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Galo soma 6 pontos a mais que o Juventude no Brasileirão (X/ @sudamericana)

Atlético x Juventude disputam hoje, terça-feira (30/09), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Atlético-MG x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Juventude é o 17° colocado da Série A do Brasileirão e acumula 6 vitórias, 4 empates, 14 derrotas, 20 gols marcados e 46 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Atlético ocupa a 14° posição com 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 26 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

Atlético MG x Juventude: prováveis escalações

Galo: Gabriel Delfim; Natanael (Ivan Román), Lyanco, Victor Hugo, Caio Paulista, Alan Franco, Igor Gomes (Fausto Vera), Gustavo Scarpa, Bernard, Biel (Reinier) e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Juventude: Jandrei; Reginaldo (Ewerthon), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Mandaca e Lucas Fernandes; Igor Formiga, Ênio e Nenê (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA
Atlético Mineiro x Juventude
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 21h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasileirão 2025

Atlético-MG

Juventude

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pelo Brasileirão

Atlético MG e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

30.09.25 20h30

Liga dos Campeões

Pafos x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League

Pafos e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

30.09.25 15h00

Liga dos Campeões

Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League

Galatasaray e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

30.09.25 15h00

Liga dos Campeões

Chelsea x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League

Chelsea e Benfica jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

30.09.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

30.09.25 7h00

Futebol

Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes

Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes

30.09.25 12h09

Futebol

Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números

Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade.

30.09.25 14h11

HORA DAS CONTAS

Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer

Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia

30.09.25 13h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda