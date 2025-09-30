Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 30.09.25 20h30 O Galo soma 6 pontos a mais que o Juventude no Brasileirão (X/ @sudamericana) Atlético x Juventude disputam hoje, terça-feira (30/09), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético-MG x Juventude ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Juventude é o 17° colocado da Série A do Brasileirão e acumula 6 vitórias, 4 empates, 14 derrotas, 20 gols marcados e 46 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já Atlético ocupa a 14° posição com 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 26 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira Atlético MG x Juventude: prováveis escalações Galo: Gabriel Delfim; Natanael (Ivan Román), Lyanco, Victor Hugo, Caio Paulista, Alan Franco, Igor Gomes (Fausto Vera), Gustavo Scarpa, Bernard, Biel (Reinier) e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli. Juventude: Jandrei; Reginaldo (Ewerthon), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Mandaca e Lucas Fernandes; Igor Formiga, Ênio e Nenê (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini. FICHA TÉCNICA Atlético Mineiro x Juventude Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão 2025 Atlético-MG Juventude jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 30.09.25 20h30 Liga dos Campeões Pafos x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Pafos e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 Liga dos Campeões Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League Galatasaray e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 Liga dos Campeões Chelsea x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Chelsea e Benfica jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 Futebol Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade. 30.09.25 14h11 HORA DAS CONTAS Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia 30.09.25 13h48