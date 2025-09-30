Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pelo Brasileirão

Atlético x Juventude disputam hoje, terça-feira (30/09), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-MG x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Juventude é o 17° colocado da Série A do Brasileirão e acumula 6 vitórias, 4 empates, 14 derrotas, 20 gols marcados e 46 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Atlético ocupa a 14° posição com 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 26 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Atlético MG x Juventude: prováveis escalações

Galo: Gabriel Delfim; Natanael (Ivan Román), Lyanco, Victor Hugo, Caio Paulista, Alan Franco, Igor Gomes (Fausto Vera), Gustavo Scarpa, Bernard, Biel (Reinier) e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Juventude: Jandrei; Reginaldo (Ewerthon), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Mandaca e Lucas Fernandes; Igor Formiga, Ênio e Nenê (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA

Atlético Mineiro x Juventude

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 21h30