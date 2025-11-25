Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/11) pelo Brasilerão

Atlético MG x Flamengo disputam hoje, terça-feira (25/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-MG x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Flamengo lidera o Brasileirão e acumula 22 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 73 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato.

Já o Atlético está em 11° lugar com 11 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, 37 gols marcados e 39 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

Atlético x Flamengo: prováveis escalações

Atlético (MG): Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso, Arana (Caio),Fausto Vera, Alexsander, Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Atlético Mineiro x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 25 de novembro de 2025, 21h30