Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/11) pelo Brasilerão

Grêmio x Palmeiras disputam hoje, terça-feira (25/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão e acumula 21 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 58 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Grêmio está em 12° lugar e soma 11 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 39 gols marcados e 46 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 emate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Grêmio x Palmeiras: prováveis escalações

Grêmio: Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson (Pavon), Carlos Vinicius e Amuzu. Técnico: Mano Menezes.

Palmeiras: Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez e Mauricio; Felipe Anderson; Sosa (Facundo Torres) e Bruno Rodrigues. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 25 de novembro de 2025, 21h30