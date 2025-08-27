Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Copa do Brasil Atlético MG e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 27.08.25 17h30 O Cruzeiro soma 17 pontos a mais que o Galo no Brasileirão (X/ @SudamericanaBR) Atlético-MG x Cruzeiro disputam hoje, quarta-feira (27/05), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo tem início às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Atlético x Cruzeiro ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão e acumula 12 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 34 gols marcados e 15 gols sofridos. Já o Atlético ocupa a 12° posição da competição com 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 20 gols marcados e 23 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Atlético MG x Cruzeiro: prováveis escalações Atlético (MG): Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk. Técnico: Cuca. Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim. FICHA TÉCNICA Atlético Mineiro x Cruzeiro Copa do Brasil 2025 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 27 de maio de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Brasil 2025 Atlético-MG Cruzeiro jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Copa do Brasil Atlético MG e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 17h30 Copa do Brasil Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Copa do Brasil Athletico PR e Corinthians jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 17h30 Copa do Brasil Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/08) pela Copa do Brasil Vasco da Gama e Botafogo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 17h30 Liga dos Campeões Club Brugge x Rangers: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League Club Brugge e Rangers jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53