O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Copa do Brasil

Atlético MG e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Cruzeiro soma 17 pontos a mais que o Galo no Brasileirão (X/ @SudamericanaBR)

Atlético-MG x Cruzeiro disputam hoje, quarta-feira (27/05), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo tem início às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Atlético x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão e acumula 12 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 34 gols marcados e 15 gols sofridos.

Já o Atlético ocupa a 12° posição da competição com 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 20 gols marcados e 23 gols sofridos.

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

Atlético MG x Cruzeiro: prováveis escalações

Atlético (MG): Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA
Atlético Mineiro x Cruzeiro
Copa do Brasil 2025
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 27 de maio de 2025, 19h30

