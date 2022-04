Atlético-MG vence o Cruzeiro-MG e Esmac volta para a zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino

No complemento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1, o Atlético-MG venceu o clássico contra o Cruzeiro-MG, pelo placar de 2 a 1, ontem (4), no Sesc Alterosas, em Minas Gerais (MG) e subiu para seis pontos na tabela. Com o resultado a Esmac caiu uma posição na classificação e voltou para a zona de rebaixamento.

Os três pontos conquistados pelo Galo fizeram o clube mineiro ultrapassar a Esmac na tabela. Com quatro pontos, a equipe de Ananindeua retornou ao Z4 e agora abre a zona de rebaixamento na 13ª posição, seguida do Grêmio-RS, Cruzeiro-MG e Red Bull Bragantino-SP.

Agenda

No sábado (16), a Esmac terá pela frente o Grêmio-RS, em um confronto direto pela luta contra o rebaixamento. A partida está marcada para o Estádio Vieirão, na cidade de Gravataí (RS).

Brasileirão

São 16 equipes que se enfrentam em turno único. As oito melhores passam de fase e disputarão as quartas de finais, já as quatro últimas serão rebaixadas jogarão a Série A2 em 2023.