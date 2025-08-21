Atacante sensação da Premier League tem nome inspirado no filme 'Cidade de Deus'; conheça! Da 'Cidade de Deus' para a Premier League, Zépiqueno assina contrato com time inglês até 2029 Rafael Lédo 21.08.25 17h11 Atacante Zépiqueno Redmond assina contrato até 2029 com os Aston Villa (Reprodução / Instagram @zredmond) O atacante Zépiqueno Redmond voltou a chamar a atenção dos internautas brasileiros na sua apresentação no time inglês, Aston Villa. O holandês de 19 anos também participou de um vídeo publicado pela Premier League para o público conhecer a pronúncia dos jogadores da competição. O jovem com o nome inspirado no filme "Cidade de Deus" foi uma das atrações. Zépiqueno foi revelado pelo clube holandês Feyenoord. Ele chegou a disputar da última edição da Liga dos Campeões da UEFA pelo time de origem. Além disso, se sagrou campeão da Eurocopa Sub-19 pela seleção de base da Holanda com bons números. Zépiqueno foi campeão da Eurocopa Sub-19 pela Holanda (Reprodução / Instagram @zredmond) VEJA MAIS Estêvão celebra estreia no Chelsea e projeta adaptação rápida na Premier League Yamal volta aos treinos no Barcelona com 18 anos e novo contrato: 'Quero a Liga dos Campeões' Como surgiu a inspiração do nome? O personagem interpretado pelo ator Leandro Firmino no filme "Cidade de Deus" serviu como inspiração para o nome de Redmond. No caso, os pais de Zépiqueno são do Suriname e antes de se mudarem para a Holanda, eles assistiram ao clássico do cinema brasileiro. Em entrevista ao GE, o jovem confirmou a influência do filme indicado ao Oscar, em que um dos personagens principais deixa de ser chamado de "Dadinho" para se tornar "Zé Pequeno": "Meu pais viram o filme e decidiram me chamar de Zépiqueno. O personagem é um pouco mau, mas gostei". Vídeo de pronúncia dos nomes da Premier League No início da temporada da Premier League, a organização da competição costuma divulgar um vídeo com os próprios atletas ensinando como são os seus nomes. Isso acontece porque a liga é repleta de nomes curiosos e com certa dificuldade de serem pronunciados. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Nos comentários da publicação, o nome de Zépiqueno Redmond foi um dos mais badalados. É claro que pelos próprios brasileiros que invadiram a página. Uma pessoa relembrou a célebre frase do filme com uma versão para menores de 18 anos: "Dadinho é carvalho, meu nome agora é Zepiqueno". "Temos um Zé Pequeno na Premier League kkkk", comemorou outra pessoa. "Zé pequeno largou o crime pra jogar Premier league", disse uma terceira. (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave cidade de deus Premier League zé pequeno Aston Villa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Atacante matador Atacante sensação da Premier League tem nome inspirado no filme 'Cidade de Deus'; conheça! Da 'Cidade de Deus' para a Premier League, Zépiqueno assina contrato com time inglês até 2029 21.08.25 17h11 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 Copa Sul-Americana Universidad x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/8) pela Sudamericana U Católica e Alianza Lima jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 'Confusão no Estádio' Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada 21.08.25 9h48 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51