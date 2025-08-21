Atacante sensação da Premier League tem nome inspirado no filme 'Cidade de Deus'; conheça!

O atacante Zépiqueno Redmond voltou a chamar a atenção dos internautas brasileiros na sua apresentação no time inglês, Aston Villa. O holandês de 19 anos também participou de um vídeo publicado pela Premier League para o público conhecer a pronúncia dos jogadores da competição. O jovem com o nome inspirado no filme "Cidade de Deus" foi uma das atrações.

Zépiqueno foi revelado pelo clube holandês Feyenoord. Ele chegou a disputar da última edição da Liga dos Campeões da UEFA pelo time de origem. Além disso, se sagrou campeão da Eurocopa Sub-19 pela seleção de base da Holanda com bons números.

Zépiqueno foi campeão da Eurocopa Sub-19 pela Holanda (Reprodução / Instagram @zredmond)

Como surgiu a inspiração do nome?

O personagem interpretado pelo ator Leandro Firmino no filme "Cidade de Deus" serviu como inspiração para o nome de Redmond. No caso, os pais de Zépiqueno são do Suriname e antes de se mudarem para a Holanda, eles assistiram ao clássico do cinema brasileiro.

Em entrevista ao GE, o jovem confirmou a influência do filme indicado ao Oscar, em que um dos personagens principais deixa de ser chamado de "Dadinho" para se tornar "Zé Pequeno": "Meu pais viram o filme e decidiram me chamar de Zépiqueno. O personagem é um pouco mau, mas gostei".

Vídeo de pronúncia dos nomes da Premier League

No início da temporada da Premier League, a organização da competição costuma divulgar um vídeo com os próprios atletas ensinando como são os seus nomes. Isso acontece porque a liga é repleta de nomes curiosos e com certa dificuldade de serem pronunciados.

Nos comentários da publicação, o nome de Zépiqueno Redmond foi um dos mais badalados. É claro que pelos próprios brasileiros que invadiram a página.

Uma pessoa relembrou a célebre frase do filme com uma versão para menores de 18 anos: "Dadinho é carvalho, meu nome agora é Zepiqueno". "Temos um Zé Pequeno na Premier League kkkk", comemorou outra pessoa. "Zé pequeno largou o crime pra jogar Premier league", disse uma terceira.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)